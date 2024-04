Neues Label und neue Musik: Juju meldet sich zurück 🎤

Die Berliner Rapperin hat ihr eigenes Label gegründet - auch ein erstes Signing gibt es schon.

Viervier Music heißt das Label, in Anlehnung an den Bezirk Neukölln in Berlin. Das hat Juju am Dienstagabend in einem Instagram-Post bekanntgegeben. Ihr erstes Signing wird Aylo sein, die schon länger als Backup-Rapperin bei den Auftritten von Juju am Start war.

Lebenszeichen von Juju: Kommt neue Musik?

Zumindest einen Feature-Part auf Aylos neuem Album hat Juju angekündigt. Aber sie lässt auch durchblicken, dass ihr vieles auf der Seele brennt und sie ihren Fans die Liebe zurückgeben will, die sie von ihnen bekommt. Jujus letztes Album "Bling Bling" ist 2019 erschienen.