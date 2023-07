Endlich! Das Warten auf Jujutsu Kaisen hat ein Ende

Eine neue Staffel, zusätzliche Szenen aus dem Manga und ein Videogame: Am 6. Juli gehts los.

Nach dem Prequel-Film, in dem die Story von Geto und dem beliebten Charakter Gojo erzählt wurde, geht es in der zweiten Staffel direkt dort weiter - zumindest in der ersten Hälfte. Der Creator des Mangas ist mit an Bord, damit die Story im Anime perfekt adaptiert wird und die zweite Staffel mindestens an den Hype der ersten Staffel herankommt. Auf der Anime-Expo haben die Macher von Jujutsu Kaisen die ersten 90 Sekunden angeteast: Es wird auf jeden Fall brutaler und die Horror-Elemente des Dämonen-Animes stehen mehr im Vordergrund.

Außerdem wurde auf der Anime-Expo angekündigt, dass Toji Fushiguro auftauchen wird und dass die Zuschauer Dinge sehen werden, die sie von der Figur noch nie gesehen haben.

Zweite Staffel von Jujutsu Kaisen läuft über sechs Monate?

Teil eins der zweiten Staffel geht am 6. Juli los und läuft dann wöchentlich bis zum 3. August. In den folgenden zwei Wochen gibt es Recaps zum Film und der ersten Staffel. Erst ab dem 31. August ist dann Main Character Yuji Itadori wieder dabei. Es ist geplant, dass die Serie über sechs Monate im japanischen Fernsehen laufen soll. Das bedeutet, zwischen einigen Folgen soll es eine längere Zeit Pause geben. Wie und wann genau, ist noch unklar. In Deutschland könnt ihr die zweite Staffel über Crunchyroll anschauen.

Hier bekommst du einen ersten Einblick:

Jujutsu Kaisen bekommt ein Game

Der beliebte Anime bekommt zeitgleich zum Start der zweiten Staffel auch ein eigenes Game: Jujutsu Kaisen Cursed Clash. In dem 3D-Game können Spieler in 2vs2-Kämpfen antreten und verschiedene "Fluch-Techniken" ausprobieren. Das Spiel soll dem Anime optisch treu sein. Spielen kannst du es auf PS5 und PS4, Xbox, Nintendo Switch und via Steam auf dem PC.