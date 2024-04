Wird SIE der weibliche Silver Surfer in "The Fantastic Four"?

Schauspielerin Julia Garner wird Teil des Cast von Marvels "Fantastic Four" sein. Das ist ihre Rolle...

Julia Garner soll in der Rolle der Shalla-Bal in die Kinos kommen. Das schreibt unter anderem das Hollywood-Magazin "Deadline". UND: Gleichzeitig könnte sie die erste weibliche Version des Silver Surfer werden - also das Wesen, das durch den Kosmos reist, um Planeten für seinen Gebieter Galactus zu finden. Einen männlichen Silver Surfer hatte es 2007 schon einmal gegeben.

Aber war Shalla-Bal in den Comics nicht die Frau des Silver Surfer? Wie Marvel diese Doppelrolle im Film umsetzen will, fragen sich viele Marvel-Fans.

Und nicht alle sind begeistert von der Idee einer weiblichen Version des Silver Surfer:

Ein offizielles Statement von Julia Garner zu der Rolle gibt es noch nicht. Die Schauspielerin ist bekannt aus den Netflix-Serien "Ozark" und "Inventing Anna". Im Kino war sie zuletzt bei "The Royal Hotel" zu sehen.

Sie sind bei "The Fantastic Four" auch dabei:

Pedro Pascal als Reed Richards (alias Mr. Fantastic)

Vanessa Kirby als Sue Storm (alias Die Unsichtbare)

Joseph Quinn als Johnny Storm (alias Die Menschliche Fackel)

Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm (alias Das Ding)

Handlung des neuen Marvel-Films in den 1960er Jahren

Der neue Film "The Fantastic Four" soll in der Vergangenheit spielen. Bei den Ankündigungen zum Casting waren Bilder zu sehen, die verdächtig nach den 1960er Jahren aussahen. Über die Handlung ist noch nichts bekannt. Die Produktion soll Berichten zufolge aber bald beginnen - im Juli 2025 soll er in die Kinos kommen.

