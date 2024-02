Knapp drei Monate nach ihrer Trennung feiern Angelina und Julien offenbar ihr Liebes-Comeback.

Dass die beiden wieder zueinander gefunden haben, hat Angelina mit einem TikTok rausgehauen. In der Caption ist Julien markiert. Dazu gibt es ein Foto, auf dem der 23-J├Ąhrige Angelina auf die Wange k├╝sst.

Dazu schreibt Angelina "i'm glad that we found each other again". Unter dem Post freuen sich viele Fans ├╝ber die Neuigkeit. Sweet: S├Ąngerin Ana Kohler kommentiert:

Was zusammen geh├Ârt, findet auch wieder zusammen.

Julien Brown und Angelina Frerk: Break-Up im November

Im November hatten die beiden noch verk├╝ndet, dass sie in Zukunft getrennte Wege gehen wollen. Schon damals meinten sie aber, dass sie sich immer noch sehr sch├Ątzen.

