WTF?!: 18-Jähriger wacht auf und wird mit 🔨 angegriffen

Stell dir vor, du wachst auf und neben deinem Bett steht ein Einbrecher mit einem Hammer - und holt plötzlich aus...

Diese Horror-Story hat ein 18-Jähriger in Kaiserslautern erlebt. Laut Polizei ist der junge Mann am Mittwochmorgen in seiner Wohnung aufgewacht und wurde dann direkt mit dem Hammer angegriffen. Luckily reagierte der 18-Jährige schnell und konnte mit einem Sprung aus dem Bett ausweichen. Danach flüchtete er aus der Wohnung, wurde dabei aber vom Hammer am Rücken getroffen und verletzt.

Hammer-Angriff in Kaiserslautern: Kohle und Handy weg!

Als er wenig später in seine Wohnung zurückkam, waren sein Handy und sein Geldbeutel weg. Erst dann rief er die Polizei. Wie der Einbrecher in die Wohnung gekommen ist, ist noch nicht safe. Es wird jetzt unter anderem wegen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.

