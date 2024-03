"Hilfe - Eure Kinder“: Kanzleramt mit Farbe beschmiert

Dahinter steckt die "Letzte Generation". Sie wollen damit auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen.

Was genau ist passiert? Die Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Samstag das Kanzleramt in Berlin mit Farbe beschmiert. In orange steht jetzt auf einer Wand "Hilfe - Eure Kinder" und daneben sind viele Handabdrücke zu sehen:

++ BREAKING ++🗣️ Hilferuf an Kanzleramts-FassadeWenn wir jetzt nicht laut werden, haben wir keine Zukunft! pic.twitter.com/m9tDsgUzQY

Die Beteiligten fordern die Bundesregierung dazu auf, sich der Verantwortung für die junge Generation im Hinblick auf den Klimawandel bewusst zu werden und "ihr endlich nachzukommen", wie es in einer Mitteilung der Gruppe hieß.

"Letzte Generation": Festnahmen nach Beschmierung am Kanzleramt

Die Polizei hat nach eigenen Angaben 16 Mitglieder der Gruppe vorläufig festgenommen. Sie seien zwischen 13 und 16 Jahren alt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen.

Mehr über die "Letzte Generation" gibt's hier:

Die "Letzte Generation" will ins EU-Parlament: