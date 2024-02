Stell dir vor, du sitzt in der Schule und plötzlich ist überall die Polizei. Denn: Eine 18-Jährige soll eine Waffe bei sich haben.

Das ist am Donnerstagvormittag an einer Schule in Karlsruhe passiert. Mittlerweile gibt die Polizei Entwarnung: Die vermeintliche Waffe stellte sich als Spielzeugpistole raus.

Polizeieinsatz an Schule in Karlsruhe beendet Dauer 0:31 min Horrormoment an einer Schule in Karlsruhe. Die Polizei rückte mit Hubschrauber und gepanzertem Fahrzeug zu einem Großeinsatz aus. Was war los?

Großeinsatz an Schule in Karlsruhe: Was war los?

Jemand hatte die 18-Jährige am Morgen vor der Schule gesehen und die Polizei alarmiert.

Als die Beamten bei der Schule ankamen, war die junge Frau schon weg.

Die Polizei evakuierte die Schule und durchsuchte das Gebäude. Bei dem Großeinsatz waren sogar ein Hubschrauber und ein gepanzertes Fahrzeug dabei.

Später wurde die 18-Jährige am Hauptbahnhof gesehen. Dort nahm die Polizei sie fest. Mittlerweile ist klar, dass sie Schülerin an der Schule war.

Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Die junge Frau wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

