In Karlsruhe wird es jetzt wieder bunt: Die Schlosslichtspiele starten. Was euch dieses Jahr erwartet - hier checken.

Bei der Veranstaltung werden verschiedene Lichtshows auf dem Karlsruher Schloss gezeigt. Insgesamt gibt es dieses Jahr 24 verschiedene Shows - sechs davon sind laut den Veranstaltern komplett neu. Es gibt zum Beispiel eine Projektion, bei der die Bilder von einer Künstlichen Intelligenz erzeugt wurden. Bei einer anderen geht es um eine Zeitreise zurück in die 1980er Jahre.

Schlosslichtspiele in Karlsruhe: Das musst du jetzt wissen

Die Schlosslichtspiele gehen bis zum 17. September und sind kostenlos. Jeden Abend werden andere Shows gezeigt. Die Reihenfolge und Auswahl ändert sich jede Woche. Mehr Infos dazu findest du hier.

Nicht nur am Schloss!

Die Schlosslichtspiele finden aber nicht nur am Schloss selbst statt - sondern in der ganzen Stadt. Beim sogenannten Light Festival gibt es verschiedene Kunstwerke mit Licht in Karlsruhe. Einige davon stehen in der Kaiserstraße. Es gibt aber auch Installationen zum Beispiel auf dem Marktplatz, am Kronenplatz und am Stephansplatz.

Hier gibt es schon einmal einen kurzen Einblick in die sechs neuen Shows der Schlosslichtspiele:

