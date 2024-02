Feuerdrama beim Faschingsumzug: Mehrere Verletzte

Die Helfer haben gesagt, dass bei dem Brand acht Menschen verletzt wurden - einer davon schwer.

Der Umzug in Kehl im Ortenaukreis wurde dann abgebrochen, im Narrendorf auf dem Marktplatz lief das Programm aber erst mal weiter. Die Polizei hat gesagt, dass ein Stromaggregat den Holzwagen in Brand gesetzt haben könnte. Das will die Polizei jetzt rausfinden. Der Wagen sollte ein Schiff darstellen.

Man hat eine Detonation gehört und dann hat es auf einmal hier ordentlich angefangen zu brennen.

Leute springen in Panik auf Straße

Einige Personen sprangen vom Wagen auf die Straße, um sich vor den Flammen zu retten und haben sich dabei verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den durch die Flammen schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Auch Krankenwagen waren im Einsatz. SWR-Reporterin Andrea Schindler hat die Facts: