Achtung! Beim KfW-Studienkredit droht "Schuldenfalle"

Der Zinssatz für den Kredit wurde auf 9,01 Prozent erhöht. Warum das abfucked und was du machen kannst, liest du hier.

Das Deutsche Studierendenwerk (DSW) warnt vor der Erhöhung und spricht von einer potentiellen Schuldenfalle. DSW-Chef Matthias Anbuhl geht sogar so weit und sagt, dass die Studienfinanzierung in Deutschland in eine Krise rutscht. Er kritisierte in dem Zusammenhang auch die Höhe des Bafög. Das sei zu niedrig und erreiche zu wenig Studierende.

Das sagt die KfW

Die KfW begründet den Zinssatz von 9,01 Prozent mit dem Anstieg des europäischen Referenz-Zinssatzes Euribor.

Der Zinssatz kann auch höher sein als bei anderen Krediten. Denn wir möchten, dass möglichst viele den KfW-Studienkredit erhalten können - unabhängig davon, ob Sie über Sicherheiten, Einkommen oder Vermögen verfügen.

Wie funktioniert eigentlich der KfW-Studienkredit?

Wenn du gerade über eine Studienfinanzierung nachdenkst, hier ein Beispiel, wie der KfW-Studienkredit funktioniert und was es für Probleme damit geben kann:

Weil es sich bei der Rückzahlung vom Studienkredit oft um mehrere Tausend Euro handelt und man nach seinem Studium nicht direkt so viel Geld verdient, können Schulden entstehen.

Schuldenfalle Studium: Gibt's Alternativen oder Lösungen?

Ja - aber dafür gelten unterschiedliche Voraussetzungen. Einen Überblick über die Angebote findest du im Studienkredit-Test des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE).

Außerdem: Die Zinsen und Gebühren für einen Studienkredit kannst du später als Sonderausgaben von der Steuer absetzen.