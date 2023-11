Wie sehr kann man einen Film feiern? Knossi ersteigert Requisite für 100k 😲

Der Streamer hat bei einer Versteigerung zugeschlagen. Knossi ist jetzt Besitzer eines ganz besonderen Hoverboards.

Das benutzte Hauptfigur Marty McFly im Film "Zurück in die Zukunft 2". Bei einer Auktion am Donnerstagabend konnte das Board ersteigert werden. Da konnte Knossi, der sich selbst als "größten Zurück in die Zukunft-Fan" Deutschlands bezeichnet, nicht widerstehen.

Knossi leidenschaftlich dabei

Bei der Auktion kochten Knossis Emotionen richtig hoch. Am Ende war Knossi dann mit 100.000 britischen Pfund tatsächlich der Höchstbietende:

Das sind umgerechnet rund 115.000 Euro. Knossi spricht selbst sogar von 180.000 Euro, die er hinblättern müsse - möglicherweise fallen noch bestimmte Zusatzkosten für die Filmrequisite an.

Knossi sieht Hoverboard auch als Investment

Nach dem Stream meldete sich Knossi auf Insta. Dort sagte er, er fühle sich "durcheinander" und muss das Ganze "erstmal verdauen". Außerdem erklärte er: Das Hoverboard sei die größte Investition, die er je getätigt hat. Für immer behalten will er das Sammlerstück dementsprechend nicht. Trotzdem freue er sich, dass es nun erstmal bei ihm ist.