Knossi ist verheiratet! 💒💍

Er und seine Freundin haben den nächsten Schritt gewagt. Knossi hat geheiratet.

Geheiratet haben Knossi und seine Freundin Lia Mitrou in der Wedding Chapel in Las Vegas. Deshalb ist es nur halboffiziell - sie haben das Ganze ohne Papiere gemacht. In Deutschland wird die Heirat damit erst mal nicht anerkannt. Auf Instagram nennt er das eine "kleine Spaßhochzeit".

Nicht die erste Hochzeit für Knossi

Knossi hat sich schon einmal an eine "kleine Spaßhochzeit" in Vegas getraut. Vor 10 Jahren hat er dort seine Ex-Freundin geheiratet - auch schon ohne Papiere.