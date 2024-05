Leute mit Stichwaffe verletzt: Was war in Koblenz los?

Nach einem Angriff hat die Polizei im Koblenzer Stadtteil Karthause eine Großfahndung gestartet. Das ist bekannt:

Drei Leute sind laut Polizei am Freitagabend bei der Attacke verletzt worden, allerdings nicht schwer. Die Betroffenen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Teilweise konnten sie am Samstag das Krankenhaus wieder verlassen.

Großfahndung nach Stichwaffenangriff in Koblenz abgebrochen

Nach dem Angriff sei nach einem Täter gesucht worden, das habe man dann aber beendet, so ein Polizeisprecher. Warum ist unklar. Auch ob es sich um einen Messerangriff handelt, ist nicht bekannt. Die Polizei spricht von einer Stichwaffe.

Was genau hinter dem Angriff steckt, ist noch nicht klar. Die Polizei sagt, sie habe noch nicht mit allen Zeugen gesprochen.

