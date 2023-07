USA: Wer hat im Weißen Haus gekokst?

Alarm im Weißen Haus: Im Westflügel wurde ein weißes Pulver gefunden. Untersuchungen zeigen, es ist Kokain!

Am Sonntagabend gab es kurz Drama beim Mr. President: Wegen des weißen Pulvers wurde das Weiße Haus geräumt. Die Feuerwehr gab kurze Zeit später Entwarnung. Das Pulver sei harmlos.

Präsident will der Sache auf den Grund gehen

Bei einer Laboruntersuchung kam jetzt heraus, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handelt. Der Präsident will jetzt herausfinden, wie das Koks ins Weiße Haus kam. Das bestätigte eine Sprecherin.

Als das Pulver gefunden wurde, war Präsident Joe Biden nicht vor Ort. Er war das Wochenende über wohl verreist. Wem das Pulver gehört und wie es in den Arbeitsraum des Weißen Hauses gelangt ist, ist bisher unbekannt. Zu dem Bereich, in dem das Koks gefunden wurde, haben Mitarbeiter und eingeladene Gäste für spezielle Touren Zutritt. Solchen Touren fanden auch in den Tagen vor dem Drogenfund statt.