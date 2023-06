Mit Ladekabel erdrosselt: 22-Jähriger wegen Totschlags verurteilt

Er hatte im Januar die Mutter seines Sohnes umgebracht und wurde jetzt zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Zu Prozessbeginn Ende Mai hatte der 22-Jährige die Tat schon gestanden: "Es ist alles zu viel geworden", sagte er vor Gericht. Angeklagt war er wegen Mordes und Tierquälerei. Auch die Katze der Frau soll er umgebracht haben. Das Urteil vom Landgericht Konstanz ist noch nicht rechtskräftig.

Was ist genau passiert?

Die 24-jährige Mutter war laut Anklage mit dem schlafenden Kind in ihrer Wohnung in Stockach als es zum Streit kam. Der 22-Jährige soll die junge Frau im Wohnzimmer erst mit den Händen gewürgt und, als sie auf dem Boden lag, mit einem Ladekabel erdrosselt haben. Ihre Leiche hatte er über das Balkongeländer in ein Gebüsch geworfen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Das Kind ist aktuell bei der Schwester des Opfers.