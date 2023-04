Bereut Kylie Jenner ihre Beauty-OPs?

Kylie Jenner wünscht sich, dass sie nie damit angefangen hätte. Das hat sie im neuen Trailer zu ihrer Serie gesagt.

In welchem Zusammenhang sie das gemeint hat, ist nicht ganz klar. In dem Staffel-Trailer zu "The Kardashians" sagt sie aber vorher zu ihrer Family:

Wir alle müssen uns einfach intensiver über die Schönheitsstandards unterhalten, die wir setzen.

Kylie Jenner will auch nicht, dass ihre Tochter Stormi ihr alles nachmacht. Was aber verwirrt: Vor ein paar Wochen hat Kylie in einem anderen Interview über ihre Lip Filler geredet. Dort schwärmte sie von ihren Beauty-Eingriffen. Die Lip Filler seien "das Beste, was ich je gemacht habe."

In dem Trailer geht's btw richtig ab. Kourtney wirft Kim vor ihre Hochzeit ausgenutzt zu haben und Kim bricht in Tränen aus: