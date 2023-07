In Landau hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Menschen mussten aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen.

Das Feuer ist laut Polizei gegen 1:30 Uhr in einem Autohaus in der August-Croissant-Straße am Rande der Innenstadt ausgebrochen. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. Es sind aber noch etwa 130 Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz.

Asbest-Warnung: Deshalb gab es Schutzmaßnahmen

In der Nacht hatte es auch eine Warnung für alle Anwohner gegeben. Zwei Wohnhäuser wurden evakuiert. Menschen im Umkreis von 500 Metern um das Autohaus sollten:

Türen und Fenster geschlossen halten

Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten

Mund und Nase mit einem Atemschutz wie einem Tuch oder einer OP-Maske bedecken

Grund dafür war der Rauch. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der für Menschen gefährliche Stoffe enthält. Im Dach des Autohauses ist nämlich Asbest. Das wurde früher beim Bauen verwendet. Später konnte aber nachgewiesen werden, dass der Stoff krebserregend ist.

So sah es in der Nacht aus:

Entwarnung!

Am Morgen gab es dann aber Entwarnung. Die Feuerwehr teilte mit, dass die Gefahr vorbei ist. Es wird dauerhaft Wasser auf das Dach geleitet - dadurch kann kein Asbest mehr in die Luft gelangen. Die 40 Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Aber: Alles was draußen steht - zum Beispiel Gartenmöbel - sollte gut gereinigt werden. Laut der Stadt Landau kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dort Asbest abgesetzt hat. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.