Obwohl sie das bessere Team waren: Nach dem 1:1 gegen Real Madrid ist für Leipzig Schluss in der Champions League. Ein paar Fans freuen sich trotzdem.

Die Fußball-Kommentatoren sind sich einig: Das Achtelfinal-Rückspiel von RB Leipzig in der Champions League war richtig stark. Dennoch hat Leipzig die Sensation beim Giganten Real Madrid knapp verpasst. Das 1:1 am Mittwochabend reichte nicht aus, denn RB hatte das Hinspiel gegen die Spanier mit 0:1 verloren.

1:1 gegen Real Madrid - trotzdem fliegt Leipzig aus der CL Dauer 1:02 min RB Leipzig ist im Achtelfinal-Rückspiel bei Real Madrid die bessere Mannschaft. Seine Chancen nutzt das Team aber nicht. Darum ist in der Champions League jetzt Schluss.

Aus Sicht von Leipzigs Trainer Marco Rose war das Unentschieden auch die Folge von einer Reihe zweifelhafter Schiedsrichterentscheidungen.

Über 180 Minuten - ich will es mal so ausdrücken - ist die Balance der Entscheidungen sicherlich nicht in unsere Richtung ausgeschlagen.

Trotzdem kommt großes Lob vom Verein. Auf X heißt es: "Unglaublich stolz auf unsere Mannschaft" und auf die Fans, "Wir kommen wieder Champions League!"

Leipzig-Trainer Rose: Ich bin sehr stolz auf meine Spieler Dauer 0:17 min Trotz eines 1:1 bei Real Madrid ist RB Leipzig im Achtelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Denn das Hinspiel hatten die Leipziger mit 0:1 verloren. Leipzig-Trainer Marco Rose war mit der Leistung trotzdem zufrieden.

Streik bei Bahn und Lufthansa – Glück für Leipzig-Fans

Für ein paar Leipzig-Fans wird das Aus in der Champions League vielleicht nicht ganz so dramatisch sein. Denn wegen des Streiks bei der Bahn und an den Flughäfen kommen einige in den exklusiven Genuss, mit dem Mannschaftsbus von Spanien nach Hause gefahren zu werden. Mehr als 30 Stunden soll die Busreise dauern - inklusive Zwischenstopp in Frankreich mit Hotelübernachtung, alles vom Verein bezahlt.

Außerdem hat RB für die mitgereisten Fans noch vier Flugzeuge gechartert, die nicht vom Streik betroffen sein sollen. Und auch das Team und Trainer Marco Rose fliegen zurück – in einem extra Flieger allerdings.