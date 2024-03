Schon wieder Streik bei der Bahn: Das musst du wissen 🚆❌

Zwischen der GDL und der Deutschen Bahn gibt es weiter Beef. Ab Donnerstag sollen die Züge wieder stillstehen.

Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, hat gesagt, dass der Streik im Personenverkehr am Donnerstag um 2 Uhr beginnen soll.

soll. Der Streik soll dann laut GDL 35 Stunden dauern.

dauern. Ob dein Zug am Donnerstag fährt oder nicht, kannst du unter anderem in der Bahn-App checken.

Das sagt Weselsky zum neuen Streik Dauer 0:23 min Das sagt Weselsky zum neuen Streik

Die Deutsche Bahn erwartet heftige Beeinträchtigungen des Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehrs:

🚨 Die Gewerkschaft GDL kündigt Streiks an!Der GDL-Streik verursacht vom 07.03 bis zum 08.03 bundesweit massive Beeinträchtigungen des Fern-, Regional- & S-Bahn-Verkehrs der DB. 👉 Wir werden ein Grundangebot fahren. Infos folgen.ℹ️ Aktuelle Infos: https://t.co/rnaSSELCgU

Welche Rechte hast du während eines Bahn-Streiks?

Erneuter Streik bei der Bahn: Was steckt dahinter?

Die GDL und Deutsche Bahn haben in den letzten Wochen erneut verhandelt - ohne Erfolg. Die GDL fordert unter anderem:

kürzere Arbeitszeiten: Schichtarbeiter sollen statt 38 Stunden nur noch 35 Stunden arbeiten.

Schichtarbeiter sollen statt 38 Stunden nur noch 35 Stunden arbeiten. mehr Geld: Die GDL verlangt 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro.

Laut Bahn sind die Gespräche an der Forderung nach den kürzen Arbeitszeiten gescheitert. Was sagt die GLD? Die kündigte an, dass auf den Streik am Donnerstag weitere "Wellen-Streiks" folgen würden. Die sollen nicht mehr 48 Stunden vorher angekündigt werden.

Es ist mittlerweile der fünfte Streik im laufenden Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL. Erst im Januar hatte es einen Mega-Streik gegeben: