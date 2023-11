Lena Mantler leistet Zivilcourage - mit Folgen

Lena sah, wie sich ein Mann und eine Frau streiten. Sie schritt wohl ein. Jetzt hat sie ein blaues Auge.

Die Influencerin erzählt auf Instagram, was passiert ist. Sie schreibt dort, dass viele Leute in solchen Situationen wegschauen würden: "Ich denke, weil wir alle Angst haben, dass wir in Schwierigkeiten geraten." Genau das sei jetzt auch der 21-Jährigen passiert, aber sie sei trotzdem froh, dass sie versucht habe zu helfen, auch wenn sie jetzt ein "schönes Smokey Eye" hat.

Warum war es Lena Mantler so wichtig, zu helfen?

Lena schreibt außerdem, dass ihr sowas das erste Mal vor einem Jahr passiert ist - allerdings als Opfer. Sie hätte sich damals gewünscht, dass jemand etwas gesagt und ihr aus der Situation geholfen hätte. "Deshalb habe ich versucht zu helfen", erklärt sie weiter auf Insta. Sie appelliert an ihre Follower:

Wann immer ihr in so eine Situation geratet oder daran vorbeikommt - schaut nicht einfach weg ... ruft vielleicht zuerst die Polizei an.

