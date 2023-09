Farbe, Feuerlöscher und die Letzte Generation: Wegen dieser Kombi ist das Brandenburger Tor jetzt orange.

Denn mithilfe von Feuerlöschern besprühten die Klimaaktivisten das Brandenburger Tor in Berlin.

++ BREAKING ++🎨🧯Brandenburger Tor mit Farbe besprüht: Es ist Zeit für eine politische Wende. Weg von fossil – hin zu gerecht!https://t.co/3bBOafLEMM pic.twitter.com/rrcS2O4SCl

14 Aktivisten der Letzten Generation wurden festgenommen. Viele Polizisten waren vor Ort und sperrten das Brandenburger Tor ab. Es soll noch heute gesäubert werden. Berlins Bürgermeister Kai Wegner kritisierte die Aktion, weil das Brandenburger Tor als Symbol von Freiheit gilt.

Was wollte die Letzte Generation erreichen?

Die Gruppe Letzte Generation will, dass die Bundesregierung mehr gegen die Klimakrise tut. Sie fordert zum Beispiel, dass Deutschland ab 2030 Öl, Kohle und Gas nicht mehr nutzt. Ab Montag wollen sich die Aktivisten in Berlin wieder auf die Straße kleben. Für ihre Aktionen haben sie 600.000 Euro an Spenden gesammelt.

