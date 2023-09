Globaler Klimastreik: Hier wird demonstriert!

Es ist schon der 13. Klimastreik, der weltweit stattfindet. Fridays for Future führt hunderte Aktionen durch.

4.000 Menschen demonstrieren allein in Freiburg. Laut Fridays for Future sind es in Stuttgart ebenfalls Tausende. Auf vielen Demos gibt es auch Live-Acts.

Das fordern die Aktivisten von Fridays for Future

Über 200 Aktionen gibt es allein in Deutschland. Das Ziel ist eine bessere Klima-Politik, die die Erderwärmung stoppt. Dafür fordern die Klimaaktivisten einen schnellen Energie-Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Das Motto der Veranstaltungen ist #EndFossilFuels.

Klimawandel so deutlich wie nie

Bei den Unwettern und Überflutungen in Griechenland und Libyen wird deutlich, welche Auswirkungen die Klimaerwärmung schon hat. Wetter-Experten gehen davon aus, dass die hohen Temperaturen im Meer die Unwetter verstärken.

Nie war es deutlicher als in diesem Sommer: Wir erleben live die Verschärfung der Klimakrise.

Demos in Baden-Württemberg

Karlsruhe: 12:30 - Friedrichsplatz

Freiburg: 13 Uhr - Platz der Alten Synagoge

Tübingen: 13 Uhr - Uhlandstraße

Konstanz: 13.30 Uhr - Herosé-Park

Stuttgart: 14 Uhr - Schlossplatz

Heidelberg: 16 Uhr - Marktplatz

Demos in Rheinland-Pfalz

Koblenz: 12 Uhr - Bahnhof

Alzey: 12:15 Uhr - Bahnhof

Trier: 12:30 Uhr - Domfreihof

Bad Kreuznach: 13 Uhr - Bahnhof

Mainz: 14:30 Uhr - Gutenbergplatz

Wenn du eine Veranstaltung in deiner Nähe suchst, gibt es hier die komplette Übersicht.