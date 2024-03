Letzte Generation: "Ungehorsame Versammlungen" in BW

In Städten in ganz Deutschland protestieren die Aktivisten. Auch in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg gibt es Aktionen.

Ohne Festkleben: Mit "ungehorsamen Versammlungen" will die Letzte Generation öffentliche Orte und Straßen blockieren. Die Organisation will so mehr Menschen erreichen. In Baden-Württemberg waren drei Aktionen geplant:

In einem Terminal des Flughafens Stuttgart waren nach Polizeiangaben rund 60 Leute am Start.

In Karlsruhe blockierten laut Polizei rund 50 Aktivistinnen die Durlacher Allee.

In Freiburg blockierten nach Polizeiangaben rund 120 Aktivisten die Straße vor dem Hauptbahnhof.

Das will die Letzte Generation

Neben den Demonstrationen in Baden-Württemberg sollte es außerdem in Köln, Regensburg, München, Leipzig, Bremen, Berlin und auf Rügen Aktionen geben. Die konkreten Forderungen an diesem Samstag waren:

auf Kurzstreckenflüge verzichten und

ein steuerfreier ÖPNV.

Die Protestierenden in Stuttgart hatten ihre Aktion zu Beginn gestreamt:

