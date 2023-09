Hier gibt’s in RLP Hilfe für Long-Covid-Patienten

Ab nächster Woche gibt es auch in Lautern eine Anlaufstelle für alle, die nach einer Corona-Infektion Probleme haben.

Im Westpfalz-Klinikum gibt es eine eigene Abteilung, die sich nur um Long-Covid-Fälle kümmert. Experten sagen, dass davon auch junge Leute mit einem milden Verlauf betroffen sein können. Das neue Zentrum kann auch Hausärzte entlasten, zu denen aber laut Ministerium immer der erste Weg führen sollte.

Zu Symptomen von Long Covid gehören:

Chronische Erschöpfung

Kurzatmigkeit

Konzentrationsstörungen

Muskelschmerzen

Weitere Long-Covid-Abteilungen gibt es in Mainz, Ludwigshafen und Koblenz, Lautern und Trier kommen jetzt neu mit dazu. In Rheinland-Pfalz leiden laut Ministerium rund 80.000 Menschen an den Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung.

