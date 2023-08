"Hi Karim♥": Hier darfst du die DMs von Loredana und Karim Adeyemi lesen

Auf Insta hat Loredana einen Broadcast-Kanal eröffnet. Fans können dort zwar nicht schreiben, aber alles mitlesen.

Der Kanal heißt "King Lori Private". Teilnehmer des Chats ist neben Loredana auch ihr Boyfriend und BVB-Star Karim Adeyemi. Für Fans bietet der Kanal einen kleinen Einblick in die Beziehung von Lori und Karim.

Was schreiben sich Loredana und Karim?

Bisher gibt es dort ein paar Messages. Karim begrüßt Loredana dort beispielsweise mit den Worten "Hey Baby". Später fragen sich die beiden gegenseitig, warum der andere so hübsch ist. Am Ende macht sich Karim noch über einen kleinen Tippfehler von Lori lustig, die Dortmund hinten mit "t" - also "Dortmunt" schreibt.

