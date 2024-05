Beim Louis Braille Festival treffen sich Menschen mit und ohne Sehbehinderung. Es gibt unter anderem Konzerte und Games.

Um 15 Uhr eröffnete Singer-Songwriter Phillipp Poisel das Festival am Berliner Platz. Danach gibt es unter anderem Musik, eine Lesung und Comedy live auf der Bühne. Neben den Programmpunkten gibt es außerdem einen Escape Room, eine Gaming Zone und spätabends eine Disco. Der Eintritt ist kostenlos, man muss sich aber vorher anmelden.

Das Louis Braille Festival hat bereits in mehreren Großstädten in Deutschland stattgefunden - in diesem Jahr findet es zum ersten Mal in Stuttgart statt.

