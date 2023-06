Illegales Autorennen: Teenies crashen fast in Polizeiauto

Das war knapp: Zwei 19-jährige Frauen lieferten sich in der Nacht ein gefährliches Rennen.

Gegen 2:15 Uhr waren die beiden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ludwigsburg unterwegs. Laut Polizei fuhren sie in einem BMW und einem VW von der Einfahrt eines Supermarktes los und bogen auf die Schwieberdinger Straße. Von dort dann mit Vollgas Richtung Innenstadt - dabei schnitten sie sich immer wieder gegenseitig und wechselten mehrfach plötzlich die Spur.

19-Jährige kollidiert fast mit Streifenwagen

Ein Polizeiauto fuhr zufällig an den jungen Frauen vorbei und nahm die Verfolgung auf. Dabei kam es fast zum Unfall: Wieder hatte eine der Frauen die Spur gewechselt - diesmal war dort jedoch der Streifenwagen. Laut Polizei konnte der Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindert werden. An einer roten Ampel hielten die Teenie-Raser schließlich an. Verletzt wurde niemand. Von den beiden Frauen wurden die Führerscheine beschlagnahmt. Gegen sie wird wegen der Veranstaltung eines verbotenen Autorennens ermittelt.