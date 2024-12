Luigi Mangione unschuldig? Erste Aussage vor Gericht

Der 26-Jährige erschien gefesselt vor dem Gericht in New York. Ihm wird unter anderem Mord vorgeworfen.

Der mutmaßliche Mörder muss sich in drei verschiedenen Prozessen verantworten. Er und seine Anwälte plädierten auf unschuldig. Darüber berichten verschiedene US-Medien .

Luigi Mangione vor Gericht: Verteidiger kritisieren Staatsanwaltschaft

Seine Verteidiger kritisieren das Vorgehen der Staatsanwaltschaft: Die verschiedenen Gerichte würden Luigi Mangione wie einen "Ping-Pong-Ball hin und her schieben". Anwältin Friedman Agnifilo sorgt sich um ein faires Verfahren und bemängelt das "Spektakel" der Polizei beim Gerichtstermin. Worum ging's noch mal bei dem Fall? Luigi Mangione soll den Chef des Versicherungskonzerns UnitedHealthCare, Brian Thompson, vor einem Hilton Hotel in New York erschossen haben. Die ganze Story, hier.