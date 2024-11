Wegen Erdnussallergie? Mädchen stirbt nach Restaurantbesuch

Die 14-jährige Britin gönnte sich in Rom Pizza und Dessert mit ihrer Family - doch das wurde zu ihrer letzten Mahlzeit.

Letzten Donnerstag verbrachte die 14-jährige Skyler den ersten Urlaubstag mit ihrer Familie in Rom. Am Abend gingen sie gemeinsam in ein Restaurant für ihr erstes Dinner. Dort gab es Pizza und ein Dessert. Doch 15 Minuten später ging es dem Mädchen plötzlich schlecht.

Rom: 14-Jährige stirbt - lag es an der Erdnussallergie?

Sie bekam ein Engegefühl im Hals und hatte Schwierigkeiten zu atmen. Die Arbeiter des Restaurants riefen den Notarzt, dieser kam aber erst an, als Skyler ohnmächtig war. Laut mehreren Medienberichten starb das Mädchen noch auf dem Weg zum Krankenhaus in der Nähe.

Skyler hat eine schwere Erdnussallergie. Normalerweise achte die Familie darauf und frage in Restaurants vor dem Essen nach. Es ist nicht klar, ob das Restaurant von der Allergie Bescheid wusste. Ermittler untersuchen jetzt, ob in dem Dessert Spuren von Erdnuss waren.