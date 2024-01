Zwei Männer wegen Vergewaltigung verurteilt

Die beiden zum Tatzeitpunkt 18- und 19-Jährigen sind die damals 17-Jährige auf dem Heimweg von einer Party angegangen.

Die beiden Männer sprachen die junge Frau an und wurden abserviert. Sie zogen sie später in ein Gebüsch und vergewaltigten sie. Die Tat ereignete sich am 8. Juli 2023 in der Heidelberger Altstadt. Das Heidelberger Landgericht verurteilte jetzt die zwei Männer tunesischer Herkunft zu zwei Jahren bzw. neuen Monaten und zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis.

Jugendstrafen nach Vergewaltigung Dauer 0:35 min Jugendstrafen nach Vergewaltigung

Es gab eine Strafminderung aufgrund umfassender Geständnisse der beiden Männer.

Mehr regionale News findest du hier: