In Mainz können E-Scooter bald wohl nicht mehr überall abgestellt werden. Es soll Parkzonen in der Innenstadt geben.

Die Stadt plant, dass es künftig 25 solcher Parkzonen gibt. Sie sollen in der ganzen Innenstadt verteilt liegen.

Hier kannst du dir anschauen, wo die Parkzonen hinkommen sollen:

So sollen die neuen Parkzonen funktionieren

Für die Parkzonen sollen Stellen genutzt werden, auf denen bisher Autos parken dürfen. Die Roller-Anbieter müssten ihre Apps dann so anpassen, dass die E-Scooter nicht außerhalb der festgelegten Flächen abgestellt werden können.

Nice to know: In den Stadtteilen außerhalb der Innenstadt soll sich nichts ändern. Dort können die Leih-Roller weiterhin überall abgestellt werden.

Warum soll es die Parkzonen geben?

Weil es offenbar immer wieder Beschwerden gibt, dass Roller auf dem Gehweg im Weg stehen oder irgendwo rumliegen. Ob die neuen Abstellregeln aber wirklich so umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Der Stadtrat muss noch darüber abstimmen. Stimmt er dafür, sollen die Parkzonen noch im Laufe des Jahres eingerichtet werden.

Hier gibt es bald gar keine E-Scooter mehr: