In knapp zwei Wochen hätte eigentlich die Eislauf-Saison in Mainz starten sollen. Aber: Es gibt Probleme...

Bei der Eishalle am Bruchwegstation gibt es Schäden am Dach. Deshalb ist sie nach Angaben der Stadt nicht mehr sicher genug. Sie kann nicht wie geplant am 30. September geöffnet werden und bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Eishalle Mainz: Was ist kaputt?

Die Schäden sind durch Wasser entstanden. Die Stadt Mainz teilte mit, dass jetzt ein Gutachten erstellt wird. Dann soll entschieden werden, was repariert werden muss, damit die Eissporthalle wieder sicher ist und öffnen kann.

Lösungen für Vereine gesucht

In der Halle trainieren normalerweise mehrere Vereine - zum Beispiel Eishockey und Eiskunstlauf. Die Stadtverwaltung sucht jetzt zusammen mit dem Betreiber der Halle, dem Förderverein und dem Gutachter nach Lösungen, damit die Sportler ihr Training auf dem Eis starten können.

