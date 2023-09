Gewitter, Hagel, Regen - so schlimm war es in Rheinland-Pfalz

Dienstagnacht zogen Unwetter über Süddeutschland. In manchen Orten wurde es richtig heftig. Eine Person ist gestorben.

Nach den schönen Sommertagen kam jetzt Gewitter auf. Die Unwetter zogen vor allem über Rheinland-Pfalz. Dort kam es zu Verkehrsproblemen, Stromausfällen, Verletzten und sogar zu einem Todesopfer. Ein Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis war mit dem Roller unterwegs, bevor er von einem Blitz getroffen wurde. Er starb noch vor Ort.

Unwetter in Rheinland-Pfalz: So heftig war es

Insgesamt wurden laut der Polizei im nördlichen Rheinland-Pfalz rund 100 überflutete Keller gemeldet und viele Straßen mussten gesperrt werden - zum Beispiel wegen umgestürzter Bäume.

rund 100 überflutete Keller gemeldet und viele Straßen mussten gesperrt werden - zum Beispiel wegen umgestürzter Bäume. In Bad Ems-Nassau stürzte unter anderem die Wand eines unbewohnten Hauses ein.

stürzte unter anderem die Wand eines unbewohnten Hauses ein. In der Nähe von Worms kamen während des Unwetters Hagelkörner in der Größe von Golfbällen herunter. Bei der Paternusschule in Pfeddersheim ist ein krasser Schaden am Dach entstanden. Der Unterricht an der Schule fällt deshalb am Mittwoch aus, so die Stadt.

Durch die Unwetter kann die Fahrt mit der Bahn heute Morgen länger dauern. Denn die Deutsche Bahn lässt deshalb viele Regionalzüge aus Vorsicht langsamer fahren. Zum Beispiel zwischen Karlsruhe und Kaiserslautern oder Landau und Pirmasens.

Gewitter auch in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg war die Lage von Dienstag auf Mittwoch nicht so schlimm wie in Rheinland-Pfalz. Hier kann es im Laufe des Mittwochs heftiger werden. Vor allem im Süden soll der Regen ab dem Nachmittag besonders stark werden, so der Deutsche Wetterdienst. Wenn du also was unternehmen willst, check besser vorher deine Wetter-App.

Solltest du trotzdem in Gewitter kommen, gibt es hier Tipps, was du dann am besten machst:

Nach einem Sturm in Libyen werden tausende Menschen vermisst: