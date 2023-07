Ein 17-Jähriger und ein 27-Jähriger haben sich in einem Bus gestritten. Jetzt ist einer von ihnen im Krankenhaus.

Die beiden waren am Montagabend in einem Bus der Linie 62 in der Mainzer Innenstadt unterwegs. Mehrere Leute in dem Bus versuchten, den Streit zwischen den Männern zu schlichten - aber ohne Erfolg.

Messer-Angriff in Mainz: Das ist passiert!

Laut Polizei eskalierte der Streit zwischen den beiden an der Kreuzung Ludwigsstraße/Weißliliengasse. Der 17-Jährige habe den 27-Jährigen dann mit einem Messer mehrfach am Bein verletzt, heißt es.

Während der Messerattacke konnte der Busfahrer ein vorbeifahrendes Polizeiauto auf den Vorfall aufmerksam machen. Die Polizisten trennten die beiden Streitenden. Der verletzte 27-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Er schwebt laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Der 17-Jährige war zunächst festgenommen worden, wurde dann aber seinen Eltern übergeben. Warum es zu der Tat gekommen ist, will jetzt die Kriminalpolizei klären.

