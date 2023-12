Hier kannst du heute umsonst Bahn fahren!

Passend zum Adventswochenende kannst du in diesen Städten einfach in die Bahn steigen und wirst nicht kontrolliert.

Am zweiten Dezember ab 0 Uhr dürfen alle in Mainz und Wiesbaden kostenlos Busse und Bahnen sowie Regionalzüge nutzen. Der Grund: Durch das Deutschlandticket hat der ÖPNV mehr Stammkunden und einen großen Fahrgastzuwachs bekommen. Mit dem kostenlosen Tag wollen die Verkehrsunternehmen vor allem Autofahrer überzeugen, die Öffis zu nehmen. Also ist heute ohne Ticket erwünscht!

Win-Win-Situation für alle, die heute feiern gehen, denn das Ganze geht bis zum dritten Dezember um 5 Uhr morgens. Angrenzende Orte wie Wackernheim, Zornheim und Budenheim sind aber nicht dabei.

In Stuttgart sieht's dafür chaotischer aus: