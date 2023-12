Wer in Stuttgart mit der S-Bahn fahren wollte, hatte teilweise große Probleme. Auch heute gibt es Ausfälle.

An einigen Bahnhöfen musste man in der Nacht auf Samstag stundenlang auf eine S-Bahn warten. Außerdem steckten Leute in Zügen fest, die nicht mehr weiterfahren durften. Grund dafür war eine Streckensperrung.

Randalierer in Stuttgarter S-Bahn: Das ist passiert 🧯

Laut der Polizei hatte ein 25-Jähriger in der S3 Richtung Stuttgart-Vaihingen randaliert.

Er soll mit einem Feuerlöscher herumgesprüht und den Zugführer bedroht haben.

Als die Beamten bei der mittlerweile stehenden S-Bahn ankamen, geriet die Situation außer Kontrolle: Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 25-Jährige, die Beamten und auch der Polizeihund verletzt wurden. Sie alle mussten medizinisch versorgt werden.

Dem jungen Mann droht jetzt ein Strafverfahren - unter anderem wegen des mutmaßlichen Angriffs auf Beamte und Sachbeschädigung.

Dieses Foto hat eine SWR-Reporterin von der beschädigten S-Bahn gemacht:

Weil die Polizei über Gleise musste, um zu der S-Bahn zu kommen, wurde die Strecke kurz nach Mitternacht komplett gesperrt.

S-Bahnen in Stuttgart: Heute noch mehr Ausfälle!

Auch im Laufe des Tages wird es weiter Probleme geben. Das hat aber nichts mehr mit dem Polizeieinsatz zu tun, sondern mit Instandhaltungsarbeiten und vielen kranken Mitarbeitenden.

Bei der Linie S3 kann es zu Verspätungen kommen. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren im Worst Case Ersatzbusse zwischen Backnang und Waiblingen. Von dort aus kann man dann in die S2 umsteigen. Die S2 soll zwischen Waiblingen und Stuttgart in beiden Richtungen im 15-Minuten-Takt fahren.

Auch zwischen Backnang und Marbach werden heute Ersatzbusse statt S-Bahnen fahren. Ab Marbach fährt dann die S4 bis Stuttgart Schwabstraße im 15 Minutentakt.

Hier kannst du den aktuellen Fahrplan checken!

