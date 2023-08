In der Hauptstadt von Rheinland-Pfalz gibt es den ersten ├Âffentlichen Wasserspender. Er war schon mal in Betrieb.

Der Trinkwasserspender steht am Rebstockplatz in der N├Ąhe des Doms. Er war schon einmal w├Ąhrend Corona in Betrieb. Jetzt soll er wieder genutzt werden. Er soll nicht der einzige bleiben - weitere Wasserspender sollen folgen.

Hier steht der Trinkwasserspender:

Genug Wasser zu trinken ist wichtig - aktuell gibt es eine Hitzewarnung: