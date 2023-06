ER rettete 25 Welpen aus einem brennenden Haus

Der kolumbianische Held wird weltweit gefeiert. Er kletterte auf das Dach eines brennenden Hauses, um Hunde zu retten.

Sebastián Arias konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Hunde bei dem Brand eines Hauses in Peru sterben. Ohne viel nachzudenken kletterte er über den Balkon des brennenden Hauses, schlug ein Fenster ein und sprang aufs Dach. Weil er in dem Gebäude gearbeitet hatte, wusste er genau, wo die Hunde waren und konnte so 25 Welpen retten.

Hier kannst du die Rettungsaktion sehen:

🔴 AHORA: Sebastián Arias, joven colombiano, rescató a 25 perros que se encontraban atrapados en el techo de un edificio en Gamarra durante un voraz incendio esta tarde.#UltimaHora #Urgente #Ahora #LoUltimo #Peru #Lima #Incendio pic.twitter.com/6H57yFAHzW

Er ist fasziniert von Hunden

Arias hat selber einen Hund. Die Vorstellung, dass sein Hund so leiden könnte, machte ihn traurig. In einem Interview sagte er: