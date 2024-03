In Mannheim gibt es ab dem 1. Oktober die Kastrationspflicht: Jede Freigänger-Katze muss kastriert werden.

Die Stadt will so verhindern, dass sich die Katzen unkontrolliert vermehren. Bisher mussten Katzenhalter in Mannheim ihre Tiere registrieren und kennzeichnen. Doch das hat wohl nicht mehr gereicht, denn es wurden immer mehr frei laufende Katzen.

Mannheim: Pflicht zur Kastration von Katzen - so wird's ablaufen

Die Stadt kann verlangen, dass Katzenhalter nachweisen müssen, dass ihre Katze registriert und kastriert ist. Das kann zum Beispiel der Tierarzt bestätigen oder du legst die Rechnung von der Behandlung vor.

Nach diesem Nachweis wird gefragt, wenn ein Tier gefunden wird.

Falls sich der Halter einer gefundenen Katze innerhalb von zwei Tagen nicht meldet, wird die Katze auf dessen Kosten einfach gekennzeichnet, registriert und kastriert.

