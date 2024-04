mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Stell dir vor, mitten in der Nacht steht ein unbekannter Mann in deiner Wohnung - und hat gar nichts an.

No Joke - genau das ist am fr├╝hen Sonntagmorgen in Mannheim passiert. Die Polizei sagt: Der nackte 24-J├Ąhrige ist gegen 4 Uhr in eine nicht verschlossene Wohnung eingedrungen.

In der fremden Wohnung hat er erst einmal geduscht und sich dann Sachen von der Bewohnerin angezogen.

Danach hat er sich an den Esstisch gesetzt. Dort haben ihn die beiden ├╝berraschten Wohnungsbesitzer dann angetroffen. Sie riefen die Polizei. Nackter Mann in Mannheim: Was wollte der Dude?! Das ist nicht wirklich safe. Laut Polizei hatte der 24-J├Ąhrige aber keine b├Âsen Absichten und wollte nur diskutieren. Weil er einen verwirrten Eindruck gemacht hat und offenbar ziemlich dehydriert war, kam er zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Mehr News aus Mannheim kannst du hier checken: Mannheim Baden-W├╝rttemberg HIER entsteht der erste Tiny Forest Mannheimer pflanzen am Wochenende den ersten Mikrowald in Baden-W├╝rttemberg. Wo genau? Im Stadtteil Lindenhof. 9:00 Uhr DASDING DASDING