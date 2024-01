Razzia bei Manuellsen? Das steckt hinter "MPU King"

Die Firma "MPU King" soll einen Arzt geschmiert haben, um gefälschte Idiotentest-Nachweise rausgeben zu können. Mittendrin: Manuellsen?

Die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung. Es sollen mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden sein - darunter die Privatwohnung von Rapper Manuellsen in Mülheim an der Ruhr. Das berichtet unter anderem die "Bild". Der 44-Jährige Rapper sei demnach bei "MPU King" involviert - und einer von zwei Hauptbeschuldigten.

Betrug bei "MPU King"? DAS steckt dahinter

Insgesamt werde gegen zwei Männer, drei Frauen und einen Arzt ermittelt. Sie sollen in mindestens zehn Fällen gefälschte MPU-Gutachten und andere Bescheinigungen an ihre Kunden rausgegeben haben. Diese hätten dafür bis zu 5.000 Euro bezahlt.

MPU steht für "Medizinisch-Psychologische Untersuchung" und ist auch als "Idiotentest" bekannt: Wer gegen das Gesetz verstößt und deshalb seinen Führerschein abgeben muss, kann das Gutachten bei der Führerscheinstelle abgeben, um ihn behalten zu dürfen oder zurückzubekommen.

Die Untersuchung muss positiv ausfallen: "MPU King" soll dafür einen Arzt geschmiert haben, um an gefälschte Unterlagen zu kommen.

Die Dokumente sollen dann an die Kunden weitergegeben worden sein.

Die Ermittlungen sollen schon mehrere Monate laufen. Es könnte sein, dass bald noch mehr Betrugsfälle ans Licht kommen.

"MPU King" soll mehrere Beratungsstellen in Deutschland betreiben. Deren Webseite war zum Zeitpunkt, als diese News erstellt wurde, nicht erreichbar. Weder "MPU King" noch Manuellsen haben sich bislang zu dem Thema geäußert. Der zweite Hauptbeschuldigte soll sich derzeit in Dubai aufhalten.

