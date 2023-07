Entführte 18-Jährige: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein 37-jähriger Mann soll eine Frau entführt und in Marbach vergewaltigt haben. Er ist jetzt in U-Haft.

Insgesamt drei Tage soll er die 18-Jährige festgehalten haben. Die Polizei hat den Verdächtigen in Marbach im Landkreis Ludwigsburg festgenommen. Das haben die Ermittler mitgeteilt.

Polizei erkannte Verdächtigen am Bahnhof Marbach

Der Mann soll die 18-Jährige vor einer Woche auf einem Spielplatz in Stuttgart eingeschüchtert und zum Mitgehen aufgefordert haben. Er brachte die Frau wohl in eine Wohnung in Marbach, wo er sie offenbar unter Drohungen festhielt und mehrfach vergewaltigt habe. Der 37-Jährige soll sein Opfer gezwungen haben, Lebensmittel zu stehlen. Eine Polizeistreife erkannte den Mann am Mittwoch am Bahnhof Marbach, wo er in Begleitung der 18-Jährigen unterwegs war. Das Motiv und die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Hier bekommst du Hilfe bei sexualisierter Gewalt Kennst du jemanden, der sexualisierte Gewalt erfahren hat oder bist du selbst von sexueller Belästigung betroffen? Hier kannst du dir Hilfe holen: Beim "Hilfe-Portal sexueller Missbrauch" kannst du anonym anrufen unter 0800 22 55 530 oder über die Webseite eine Nachricht schreiben.

oder über die Webseite eine Nachricht schreiben. In allen Fällen geht auch die Nummer gegen Kummer: 116 111

Den Verein N.I.N.A., der bei sexualisierter Gewalt hilft, findest du auch auf Instagram

Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, können sich beim Elterntelefon melden 0800 111 0 550

