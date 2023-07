13-Jährige wegen Ecstasy gestorben? 😲

Mehrere Mädchen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, eine von ihnen ist gestorben. Jetzt gab es erste Festnahmen.

Die Polizei geht davon aus, dass eine 13-Jährige und ihre 15-jährige Freundin aus Altentreptow bei Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern in der letzten Woche Drogen genommen haben. Die Polizei bestätigte den Tod des jüngeren Mädchens am Montag auf Twitter:

+++ update +++Das 13-j. Mädchen ist inzwischen in Folge des mutm. Konsums von Ecstasy mit extrem hohen Wirkstoffgehalt verstorben. Von weiteren unqualifizierten Kommentaren i Z m Drogenmissbrauch von Kindern sollten die mutm. erwachsenen User nun endgültig Abstand nehmen.*ct

Neben den beiden Mädchen musste außerdem eine 14-Jährige am Montagabend in kritischem Zustand ins Krankenhaus.

Ermittlungen laufen: Mehrere Festnahmen und Haftbefehl

Die Polizei hat am Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht und vier Verdächtige festgenommen. Es handelt sich um einen 16-Jährigen, zwei 17-Jährige und einen 37-Jährigen. Die Ermittler haben Beweismittel wie geringe Mengen an Rauschgift und Bargeld beschlagnahmt.

Gegen den 37 Jahre alten Tatverdächtigen gibt es einen Haftbefehl und er muss in U-Haft. Das teilte das Amtsgericht Neubrandenburg am Dienstag mit. Ihm werde die "leichtfertige Verursachung des Todes eines Anderen durch Abgabe von Betäubungsmitteln" vorgeworfen, so die Polizei. Die anderen drei Verdächtigen wurden demnach wieder entlassen.

Welche Droge war es?

Tests haben bestätigt, dass es bei allen drei Mädchen Ecstasy mit einer besonders großen Menge MDMA namens "Blue Punisher" war. Das sagt die Polizei. Die Droge ist sehr gefährlich: Der Wirkstoff erhöht die Körpertemperatur und verursacht Krämpfe.

"Blue Punisher" weiter im Umlauf

Die Polizei geht davon aus, dass die Pillen aktuell weiterhin gedealt werden. An der Schule der Mädchen soll über die Gefahren von Drogenmissbrauch aufgeklärt werden.

Btw: Je nach Droge kann laut der Polizei schon eine Pille oder sogar eine halbe lebensbedrohlich sein.

Hier bekommst du Hilfe bei Sucht- oder Drogenproblemen Dir selbst oder deinen Freundinnen und Freunden geht es wegen Drogen nicht gut? Jetzt kann professionelle Hilfe wichtig sein. Hier kannst du dich anonym und kostenfrei melden: Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222 oder über den Chat

oder oder über den Chat Nummer gegen Kummer: Kinder und Jugendtelefon 116 111

Informationstelefon zur Suchtvorbeugung: 0221 89 20 31

Das Deutsche Rote Kreuz berät Angehörige von Betroffenen unter 06062 607 67, erreichbar Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr

