Nach "Barbie"-Erfolg: Margot Robbie will dieses Game verfilmen

Die Schauspielerin und Produzentin war mit "Barbie" mega erfolgreich. Jetzt wagt sie sich an die nächste Realverfilmung.

Margot Robbie will das Videospiel "The Sims" verfilmen. Das berichtet das Magazin "The Wrap". "Sims" ist seit Jahren eins der meist verkauften Games. Ob die Schauspielerin wieder selbst vor der Kamera stehen wird, ist wohl noch nicht klar.

Wer ist bei der Produktion von "The Sims" noch dabei?

Aber das Magazin schreibt, dass für das Projekt wohl schon einige bekannte Leute am Start sind: Regisseurin Kate Herron - sie hat die Disney+-Serie "Loki" verantwortet und die Autorin und Regisseurin Briony Redman. Zur Handlung ist noch nichts bekannt.

Die Fans sind auf jeden Fall gehypt:

Andere fragen sich aber schon, was in dem Film abgehen soll? In "Sims" geht es schließlich um das "normale" Leben:

Spekulationen gibt es auch über eine Fortsetzung von "Barbie":