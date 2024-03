Zu schnell fahren ohne Konsequenzen: Geht das?🏎️💥

Journalist Marvin Wildhage macht auf seinem Youtube einen Selbstversuch: Online-Firmen ĂŒbernehmen seine Blitzer-Strafe.

Wenn du innerhalb geschlossener Ortschaften 21 km/h zu schnell fĂ€hrst, bekommst du schon einen Punkt in Flensburg. Auch eine rote Ampel kann dir schnell ein oder sogar zwei Punkte einbrocken. Wenn du es also oft zu eilig hast, könnte es sein, dass du ziemlich schnell an den acht Punkten kratzt, die dazu fĂŒhren, dass du deine Fahrerlaubnis verlierst.

Der Journalist und Youtuber Marvin Wildhage hat auf seinem Channel ein Selbst-Experiment geteilt, bei dem er versucht, ĂŒber Online-Firma einen Punktin Flensburg zu umgehen. Die Website verspricht, Punkte gegen GebĂŒhr an Fremde abzugeben.

Und wenn das wirklich stimmt, dass ich mein Leben lang Dummheiten machen kann und dafĂŒr nie bestraft werde, dann macht dieses ganze Punktesystem in meinen Augen gar keinen Sinn.

So ist das Experiment abgelaufen:

Er fÀhrt innerorts zu schnell an einem 50er Blitzer vorbei und lÀsst sich absichtlich blitzen.



An der Straße platziert er Leute, die sichergehen sollen, dass er niemanden gefĂ€hrdet.

Danach bekommt er Post von der Berliner Polizei: Ein Anhörungsbogen, in dem die Fahrerdaten eingetragen werden mĂŒssen.

Die eigentliche Strafe: 180 € + 30 € VerwaltungsgebĂŒhr und ein Punkt in Flensburg

Marvin schickt eine Anfrage an das Online-Portal, das eine Lösung verspricht.

Die Rechnung von der Firma betrĂ€gt 610 €, also fast das dreifache.

Nach einem Tag bekommt er den von einer fremden Person ausgefĂŒllten Anhörungsbogen zurĂŒck und könnte so seinen Punkt an sie abgeben.

Ist das nicht strafbar?

Die kurze Antwort: Nein! Das bestĂ€tigt zumindest der bekannte Anwalt Christian Solmecke, den Wildhage in seinem Video nach seiner EinschĂ€tzung fragt. Er sagt, das Ganze sei legal, denn: Der Strohmann zeigt sich selbst an. Das dĂŒrfe man im Fall einer Ordnungswidrigkeit, auch wenn man sie gar nicht begangen hat. Hier gebe es eine GesetzeslĂŒcke.Â

