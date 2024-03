In Rottweil hat ein Mann seinen Wohnwagen direkt vor einen mobilen Blitzer gestellt. Daf├╝r wird er im Internet gefeiert.

Denn: Der Blitzer am Stra├čenrand konnte so keine Bilder mehr von Autofahrern machen! In den Kommentaren schreibt ein User, dass der Besitzer des Wohnwagens ein "EHRENMANN" sei, andere kommentieren mit "Held" oder schreiben, dass das immer so sein sollte.

Es gibt aber auch kritische Kommentare. Einige User schreiben, dass man sich doch einfach ans Tempolimit halten k├Ânne und sie finden es komisch, dass andere User die Aktion so feiern. Hier kannst du die Kommis selbst checken:

Ist die Aktion legal?

Ja! Ein Stadtsprecher hat gesagt, dass es kein Bu├čgeld daf├╝r gibt. Der Mann hat den Wohnwagen n├Ąmlich einfach auf einen offiziellen Parkplatz gestellt. Laut der "Neuen Rottweiler Zeitung" hatte die Polizei den Mann aber aufgefordert, umzuparken. Das hat der Wohnwagenbesitzer auch gemacht.

Das ├Ąndert sich demn├Ąchst f├╝r TikTok und Co.: