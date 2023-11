Wegen Fake-Gewinnspiel: Walentina Doronina zeigt Marvin Wildhage an

Marvin Wildhage wollte wieder Influencer entlarven - auch Walentina Doronina. Wie das gelaufen ist, gibt's hier.

In Marvins neuem YouTube-Video kannst du sehen, wie er Influencer mit einem Fake-Gewinnspiel auffliegen lassen will. Er lockt sie mit einem unmoralischen Angebot: Bei dem Gewinnspiel können die Follower der Influencer angeblich krasse Gewinne wie ein neues iPhone oder Fashion von Louis Vuitton gewinnen. Der Haken: Gefakte Gewinner stehen schon im Voraus fest und somit wäre es eine Fake-Verlosung der Influencer an ihre Follower. Obendrauf lockt Marvin noch mit Gewinnen für die Influencer selbst.

Diese Influencer haben das Fake-Gewinnspiel gepostet

Angenommen hat das Fake-Gewinnspiel der Influencer "TypischCalvin", der auf TikTok über 3 Millionen Follower hat. Er hat es zusammen mit Fabi, der dieses Jahr bei "Love Island" mitgemacht hat, rausgehauen.

Marvin Wildhage und Walentina Doronina: Was ist da los?

Auch Trash-TV-Teilnehmerin Walentina Doronina hat Marvin Wildhage versucht zu locken. Doch sie ist nicht drauf eingegangen und hat ihre Follower in ihrer Insta-Story vor der Verlosung gewarnt. Aber das war es noch nicht: Sie ist sogar zur Polizei und hat Marvins gefakte GmbH angezeigt. Auch die Influencerin Cosima hat die Verlosung nicht gemacht. Was hat Walentina damit zu tun? Laut ihr sei sie abgesprungen, weil Walentina sie gewarnt habe.

Hier kannst du das ganze Video dazu sehen:

Es ist nicht Marvin Wildhages erste Aktion, um Influencer zu exposen: