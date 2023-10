200.000 neue Follower nach Sommerhaus-Beef!

Im Sommerhaus kommt es zur Eskalation zwischen Gigi und Can. Eine Person profitiert schon jetzt von der Eskalation.

Zumindest wenn es um Follower geht. Walentina Doronina konnte über die Laufzeit der Staffel knapp 200k neue Follower bekommen. Sie hatte für besonders viel Eskalation gesorgt. Ihr Insta-Profil ist auf privat gestellt. Viele neue Follower könnte also auch einfach bedeuten, dass viele den Tea sehen wollten, was hinter den Kulissen abgelaufen ist.

Wurde RTL erpresst?

Nach der Handgreiflichkeit von Gigi gegenüber Can wurden Gigi und Dana aus dem Haus genommen. Doch auch Walentina und Can mussten gehen. Warum? Walentina erzählt in ihrer Insta-Story, dass alle anderen Teilnehmer die RTL-Produktion erpresst haben. Sie wollten, dass auch Walentina und Can das Haus verlassen müssen. Ansonsten würden sie alle die Show verlassen. Bestätigt hat RTL das nicht.