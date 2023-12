Crack-Pfeife in McDonald’s Bestellung gefunden?

Er wollte eigentlich nur frühstücken. Bestellt hatte er die Pipe nicht lol.

Ein McMuffin und eine Crack Pipe - das soll ein Kunde in seiner To-Go-Tüte gefunden haben. Die Mäcces-Filiale in den USA wurde vom Gesundheitsamt kurzzeitig geschlossen. Der Kunde hatte zuerst bei Reddit über den Fund berichtet. Dass es Probleme in der Filiale gibt, wurde von der Gesundheitsbehörde in Ohio mittlerweile bestätigt. Was es mit der Pfeife auf sich hat, ist nicht öffentlich gemacht worden. Die Schließung soll aus anderen Gründen erzwungen worden sein.

Wie der Mann reagierte?

Er sagt, er habe die Pipe in den Laden zurückgebracht und einen Manager alarmiert, damit so etwas nicht noch "in einem Happy Meal landet". Er lehnte jedoch die angebotene Rückerstattung ab und meldete den Vorfall stattdessen der Gesundheitsbehörde. Die Mäcces-Filiale ist mittlerweile wieder geöffnet. Der Laden-Manager versucht jetzt rauszufinden, was genau passiert sein könnte. Von seinen Mitarbeitern sei die Crack-Pipe aber nicht.

