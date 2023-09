Ab jetzt gibt's Mental Health Coaches an Schulen

Mental Health Coaches starten heute an mehr als 100 Schulen. Die Psychologen klären über mentale Gesundheit auf.

Depressionen, Angst- oder Essstörungen – das sind typische psychische Erkrankungen, mit denen Schülerinnen und Schüler zu kämpfen haben. Laut einem Bericht von Bundesfamilienministerin Paus hat die Zahl der Betroffenen durch die Corona-Pandemie zugenommen. Jetzt sollen Mental Health Coaches helfen.

Was machen die Mental Health Coaches an Schulen?

Die Mental Health Coaches sollen in ganz Deutschland helfen und aufklären. Sie gehen in Schulen ab der 5. Klasse und zeigen unter anderem, wo es weitere Hilfe gibt, wenn man psychisch am strugglen ist. Das Motto lautet: "Sagen was ist - tun was hilft!"

Hilfe bei psychischen Problemen: Was ist sonst geplant?